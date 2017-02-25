Devrilen motosikletten düşüp öldü

KÜTAHYA'nın Şaphane İlçesi'nde devrilen motosikletinden düşerek başını yere çarpan kasksız sürücü 26 yaşındaki Burhan Vuran, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fuatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan Vuran, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek yoldaki kaldırıma çarptı. Motosikletten savrularak başını yere çarpan Vuran, yaralandı. Yaralı Vuran, ambulansla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Burhan Vuran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattdı.

DHA