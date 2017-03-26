Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'in Yavuzeli İlçesi'nde, direğe çarptıktan sonra tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Cuma Toprak yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma Toprak'ın kullandığı 07 ZK 260 plakalı otomobil, cezaevi yakınlarında kontrolden çıkıp yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla atıp tarlaya devrildi. Kazada sürücü Toprak araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Toprak'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.
DHA