Devrilen traktörün altında kalan 4 çocuk babası öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki bahçesinde, vişne ağaçlarının arasını süren evli ve 4 çocuk babası 56 yaşındaki Şevket Konkan, devrilen traktörünün altında kalıp öldü.

Kaza, Çubuk'a bağlı 21 kuilometre uzakklıktaki Eskiçöte Mahallesi'ndeki bahçede öğle saatlerinde meydana geldi. Vişne bahçesinde, ağaçların arasını 06 AIG 99 plakalı traktörü ile süren Şevket Konkan, rampa bölümde önü havaya kalkan aracın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Konkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konkan, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şevket Konkan'ın cesedi, yapılan inceleme sonrası morga konuldu. 3 ay önce emekli olan 4 çocuk babası Konkan'ın cenazesi, yarın Çubuk'un Eskiçöte Mahallesi'nde toprağa verilecek.

DHA