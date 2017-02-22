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Hakkari Haberi: DHA ANKARA Çukurca kırsalında PKK'ya operasyon : 2 terörist öldürüldü

DHA ANKARA Çukurca kırsalında PKK'ya operasyon : 2 terörist öldürüldü
08:4422 Şubat 2017
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DHA ANKARA Çukurca kırsalında PKK'ya operasyon : 2 terörist öldürüldü
DHA ANKARA Çukurca kırsalında PKK'ya operasyon : 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bilgilendirmede ; Hakkari Çukurca kırsalında tespit edilen terörist gruba yönelik düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sayıları tespit edilemeyen teröristin de yaralandığı belirtildi. Hakkari Çukurca’da yapılan istihbarat çalışmaları onucunda, Para Tepe, Kumru Tepe, Çukur Tepe ve Hubi Tepe bölgesinde teröristlerin olduğu tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeler top ve havanlar ile ateş altına alındı. Atışlar sonucunda önce terörist grup içinde sayısı tespit edilemeyen yaralılarının olduğu telsiz konuşmalarına yansıdı ve daha sonra grubun içinde bulunan 'Mervan've 'Mordem' kod adlı 2 teröristin etkisiz hale getirldiği öğrenildi.

Haber : ANKARA (DHA)

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