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İstanbul Haberi: DHA İSTANBUL İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

DHA İSTANBUL İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

20:315 Mayıs 2017
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DHA İSTANBUL İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU
DHA İSTANBUL İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul TEM ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Savaş bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 22 kişi için sınırdışı işlemleri başlatıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey medya ve lojistik sorumlularının kullandığı, hücre evi olarak da kullanılan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 

YABANCI UYRUKLU 22 KİŞİNİN SINIRDIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Yapılan operasyonda TEM ekipleri tarafından yakalanarak, savaş bölgelerine gideceği değerlendirilen yabancı uyruklu 22 kişi ise savcılık talimatı üzerine, sınırdışı işlemleri için yakalandıkları ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi. 
 

DHA

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