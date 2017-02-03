DHA YURT Başbakan'a Cuma namazı hazırlığı

MERSİN Şehir Hastanesi'nin resmi açılışına katılmak için Adana Havaalanı'na gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cuma namazı kılacağı camiinde hummalı bir çalışma yapıldı.

Adana Havaalanı'nın yakınlarındaki Hasan Gülek Camii'nin çevresinde polisler güvenlik önlemi alırken, camiiye giden yola parke taşı döşendi, kanalizasyon temizlendi, yola ve cami çevresine çiçekler ekildi. Keskin nişancılar çevredeki binalara yerleştirilirken caminin önünden geçen Bakımyurdu Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından caminin içinde de temizlik yapıldı.

Ayrıca aynı bölgede her hafta bugün kurulan semt pazarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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– Başbakan ve bakanların namaz kılacağı caminin yıkanması

– Caminin bulunduğu yolun trafiğe kapanması

– Cami önündeki polisler ve kalabalık

– Kanalizasyonun temizlenmesi

– Çatıdaki keskin nişancı

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– Caminin dış görüntüsü

– Caminin girişindeki polis ekipleri

– Caminin çiçeklendirilmesi

– Caminin yıkanması

– Yol ve kanalizasyon çalışmasından görüntüler

– Nöbet tutan polislerden görüntüler

– Çatılardaki keskin nişancılar

– Genel görüntü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,(DHA)

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