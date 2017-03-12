DHA YURT BÜLTENİ 17

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Başbakan Yardımcısı Canikli: Avrupa paramparça olacak

GİRESUN'da bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupanın parmparça olacağını öne süren Canikli



"Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerin hiçbir tanesine sahip çıkmıyor. Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak. Avrupa’nın dağılmasını hiç kimse engelleyemeyecek, aslında süreç başladı, onlar da farkında" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun İl Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmaları kapsamında organize edilen toplantıya katıldı, Anayasa değişikliği ve refandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Canikli, bugünden itibaren hiç durmadan referandum çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTANI BİRLİKTE YAZACAĞIZ"



Milletin hiçbir işini yarım bırakmayacağını belirten Canikli, "İnşallah çok önemli bir destanı birlikte yazacağız. Bu millet o görevi tamamlayacak. Çünkü bu değişiklik 16 Nisan’da önerdiğimiz bir değişiklik, milletin 2007’de başlattığı değişikliğin bir devamı. Biz 2007 yılında anayasa değişikliği yaptık ve o anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlarının doğrudan halk tarafından seçilmesini kabul ettik. Bu getirdiğimiz düzenleme esasında onun bir parçası onun bir devamı, bu millet hiçbir işini yarım bırakmaz yarım bırakmayacak, 16 Nisan’da da tamamlayacak, bütün dünya da izlesinö dedi.

"DEMEK Kİ O KASETİN 40 YIL HATIRI VAR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Canikli şöyle konuştu: "Ortada bir kaset meselesi var. Cumhuriyet Halk Partisi açısından demek ki o kasetin 40 yıl hatırı var, O kadar önemli bir değişiklik yapmış ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetiminde. Kılıçdaroğlu FETÖ’cülere üzülüyor, FETÖ’cülere ağıt yakıyor, FETÖ’cülerin devlet kurumlarından çıkartılmasından dolayı gerçekten büyük üzüntü içerisinde ne dediğini bilmiyor. Gerçekten artık ciddi zarar vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu milletin düşmanlarıyla dost. Nerede bu milletin düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onun dostuö

AVRUPA ÜLKELERİNE TEPKİ



Avrupa’da bazı ülkelerde Türkiye’ye karşı yapılan uygulamalara da değinen Canikli, “Bakın en son Almanya, Avusturya, Hollanda’nın yaptıklarına bakın. Bütün tedbiri elden bıraktılar, bu millete, Türk milletine olan düşmanlıklarını iyice açığa çıkardılar, kin kusuyorlar, kan kusuyorlar neredeyse o haldelerö ifadesini kullandı.

"AVRUPA PARAMPARÇA OLACAK"



Avrupa’nın paramparça olacağını savunan Başbakan Yardımcısı Canikli, şöyle devam etti: “Bundan sonra Türkiye’nin önü açık bundan sonra onlar düşünecek, çünkü Avrupa hasta, batı hasta, batı bundan sonra daha çok kan kaybedecek, her alanda kan kaybedecek, çünkü Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerin hiçbir tanesine sahip çıkmıyor. Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak. Avrupa’nın dağılmasını hiç kimse engelleyemeyecek, aslında süreç başladı, onlar da farkında. Eğer kafatasçılık derecesinde faşizme uzanan bir aşırı milliyetçiliği Avrupa hep destekler ve bu çerçevede terör örgütlerine katkı ve kucak sağlarsa Avrupa’nın dağılmasını hiç kimse kurtaramaz, hiç kimse engelleyemez ve o süreç başlamıştır. Bundan sonra bunu izleyeceğiz değerli kardeşlerim, buna sevinmiyoruz üzülüyoruz ama kendi yaptıkları hatalarının bedelidir bunlar, karşılığıdır bunlar, mazlumların ahının karşılığıdır bunlar"

CANİKLİ'DEN HOLLANDA TEPKİSİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izni vermeyen Hollanda'ya tepki gösteren Canikli şunları söyledi: "Dışişleri bakanımızın girmesine izin vermeyerek ne yapmaya çalışıyorsunuzOrada da yine aynı yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Hayırcılara destek vermek için bunu yapıyorlar. Arkadaşlarımız niye gidiyor oraya, 16 Nisan kampanyası için vatandaşa kendi kanaatlerimizi aktarmak için gidiyorlar. En temel düşünce hürriyetinin açıklanması çerçevesinde gidiyorlar, niye engel oluyorsun neden korkuyorsun Neden konuştur muyorsun Terör örgütü başını Kandil’den orayla uzaktan konuşturup, Almanya’nın meydanlarında onların miting yapmasına izin veriyorsun, her türlü desteği veriyorsun, ayıp değil mi. Artık tedbiri falan elden bıraktılar, şaşkınlıklarının bir başka sonucu bu. Bu yaptıkları hiç mantıklı adımlar değil, rasyonel adımlar değil, inanın ne yapacaklarını bilmiyorlar.ö



Giresunlulardan 16 Nisan’da 'evet' oyuyla Türkiye’de rekor seviyede destek vermelerini isteyerek konuşmasını tamamlayan Başbakan Yardımcısı Canikli, daha sonra Tabzon'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Toplantıdan genel görüntüler



-Başbakan Yardımcısı Canikli'nin konuşması



-Detaylar

HABER KAMERA: HAKAN KABAHASANOĞLU/DHA

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Derviş Eroğlu: Rumlar'ın anlaşmaya niyeti yok

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Cumhurbaşkanları'nın tutanaklarını okuduğunu belirterek, Rumlar'ın anlaşmaya niyetleri olmadığını söyledi.



Necmettin Erbakan ölümünün 6'ıncı yılı dolayısıyla Erbakan Vakfı Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Kültür Park Mamuratül Aziz salondaki anma programına Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Zorlu Töre, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



İstiklal Marşı ve Kuran ı Kerim tilavetinin ardından, KKTC Milletvekili Zorlu Töre, yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın 1974 yılında yapılan Türk çıkarmasıyla özgürlüğüne kavuştuğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu ifade ederek, Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekatına olan katkılarını anlattı. Töre, konuşmasının ardından Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan'a KKTC Bayrağı hediye etti.

"RUMLARIN ANLAŞMA NİYETİ YOK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, yaptığı konuşmada Rumlar'ın asla müzakere istemediklerini belirterek, şunları söyledi:



"En fazla müzakere okuyan bir arkadaşınızım. Denktaş beyin bütün müzakere tutanaklarını okudum. Sonra Talat bey Cumhurbaşkanı oldu, onun tutanaklarını da okudum. Gün geldi ben Cumhurbaşkanı oldum. Ben tutanak yazmaya başladım. Şimdi yine okumaya devam ediyorum, geleceğim nokta şu; Rumlar'ın anlaşmaya niyeti yok. Anlaşma niyetleri olsaydı, bu güne kadar sayısız anlaşma tutanakları ortaya çıkmıştır. Perez De Cuellar anlaşma metini 1986'da Kiprianu masayı terk etmiştir,Denktaş bey masada tek başına kalmıştır gelecek imza atacak diye gelmemiştir. Biz onu meclisimizden de geçirdik. Sonra 100 maddenin 91'ine evet dedik, 9'unu müzakere etmeye hazırız dedik. Cumhurbaşkanları müzakereleri kesti. Klerides hatıralarında yazıyor. Diyor ki, 'biz anlaşma ister gibi Türkleri masada oturttuk, ama hiçbir anlaşmaya imza atmadık, çünkü bizim maksadımız Avrupa birliğine girmekti' diyor. Hem Avrupa Birliği'nin üyesi, hem birleşmiş milletler üyesi. Adam benimle niye anlaşma yapsın. Rumlar anlaşma istemez diye, diye Denktaş bey öldü gitti. Ben bu yaşı aldım hala onlar anlaşma istemez diyorum" dedi.

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Salondan detay



-İstiklal marşı



-Kuran tilaveti



-Eroğlunun gelişi



-Fatih Erbakan'a Kıbrıs Bayrağı verilmesi



-Eroğlunun konuşması



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)

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Türkoğlu'nda yaşlı çift, sobadan sazın gazdan öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçesi'nde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Ahmet Bolat ile eşi 61 yaşındaki Ayşe Bolat hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Ayşe Bolat çiftinden haber alamayan komşuları, evlerine gittiklerinde yaşlı çifti hareketsiz bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bolat çiftinin sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini saptadı. Çiftin cesetleri, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu.

Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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DHA