DHA YURT BÜLTENİ 17

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Tüfekle oynarken ağabeyini öldürdü

'KARDEŞ KATİLİ OLDUM' DİYE AĞLADI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne-babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki T.S. (Tayyibe Sarıer) adlı küçük kız, ağabeyi 14 yaşındaki Tayyip S.'yi başından vurdu. Tayyip S., olay yerinde yaşamını yitirirken, eve koşan görgü tanıkları T.S.'yi, 'Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm' diye ağlarken bulduklarını söyledi.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Çamköy Ortaokulu öğrencisi T.S. adlı küçük kız çocuğu, ağabeyi Tayyip S. ve küçük kardeşi 4 yaşındaki Fatıma S., birlikte evin salonunda oynamaya başladı. Oyun sırasında kanepenin yanında duran babaları Bayram S.'ye ait çifte kırma av tüfeğini kılıfından çıkaran Tayyip ve T.S., bu kez de tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada T.S., küçük Fatıma'nın gözleri önünde, boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Tayyip S. ateş alan silahla başından vuruldu; kanlar içinde yere düştü.

Silah sesine koşan çevre sakinleri, T.S. ve Fatıma'yı kapı önünde ağlarken buldu. Yardım istenmesi üzerine eve 100 metre mesafedeki Çamköy Sağlık Ocağı'nda görevli üniversite öğrencisi İrem Yılmaz olay yerine koştu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayyip S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında komşularına ait serada gündelik işçi olarak çalışan anne Cemile S., oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Evden uzaklaştırılan ve sürekli ağlayan T.S. ise komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tayyip S.'nin cesedi cenaze aracına taşındı. Nakliye firmasında kamyon şoförü olarak çalışan ve olay sırasında Burdur'a seyir haklinde olan baba Bayram S., eve cenazenin çıkışı sırasında yetişti. Acılı baba cenazenin ardından koşmaya çalışan eşini sarılarak durdurmaya çalıştı. Tayyip S.'nin cesedi ön inceleme için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Tüfek ise polis ekipleri tarafından incelemek üzere alındı.

'AĞABEYİMİ ÖLDÜRDÜM. KARDEŞ KATİLİ OLDUM'

Yardım istenmesi üzerine olay yerine koşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencisi İrem Yılmaz, olay yerinde polis ekiplerinin sorularını yanıtladı. Haber verilmesi üzerine eve koştuğunu anlatan Yılmaz, 2 kız kardeşi kapının önünde ağlarken gördüğünü söyledi. Tayyip S.'nin salonun kapısının önünde yattığını ve gözünden kan geldiğini anlatan Yılmaz, 'Polisi ve sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıktım. Bu sırada T.S., 'Kardeş katili oldum. Ağabeyimi öldürdüm' diyerek ağlıyordu. Tüfek Tayyip'in karşısındaki kanepenin üzerindeydi' dedi. Polis, Tayyip S.'Yİ gözetim altına alırken, olaya ilişkin soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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– Ambulansın olay yerine gelmesinden görüntü

– Cemile Sarıer'in ambulansın gelişi sırasında komşuları tarafından tutulması

– Sağlık ve polis ekiplerinin eve girişi

– Ağlayan Tayyibe ve Fatıma Sarıer'in görüntüsü

– Evden görüntüler

– Fatıma Sarıer'in olay yerinden götürülmesi

– Anne Cemile Sarıer'in ağlaması

– Cesedin evden çıkarılması

– Bayram ve Cemile Sarıer'in cenazenin arkasından ağlaması

– Tayyip Sarıer'in sosyal paylaşım sitesinden alınmış ı

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Kahta'da ev ve işyerlerini su bastı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinde aniden başlayan ve 15 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki çok sayıda ev ve iş yerlerine doldu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki eşyalar zarar görürken, caddelerde vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışmalarını başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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– Sağanak yağış

– Yolda kalan araçlar

– İşyerlerini su basması

– İşyerlerini temizleyen tahliye eden vatandaşlar

– Vatandaşların yürümekte zorluk çekmesi

– Belediye ekiplerinin çalışması

– Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

DHA