DHA YURT BÜLTENİ 19

İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (8)

BAŞSAVCILIKTAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı saldırının ardından İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Adliyesine yönelik herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediği gibi, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız personeli adliyeye çağırılmamıştır. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir" denildi.

ÜÇÜNCÜ TERÖRİSTE RASTLANMADI

Saldırı sonrası çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polisin, üçüncü bir teröriste rastlamadığı, saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi. Bu arada kontrollü olarak patlatılan ikinci aracın da teröristlere ait olduğu, içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği anlaşıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada bombalı araç ile hasar gören diğer araçlar çekicilere yüklenerek, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ'dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı.

'BABAMIZ EVDE YOK, KAPIYI AÇAMAYIZ'

İzmir Adliyesi'ndeki patlamada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek isteyen polislere şehidin çocukları kapıyı açmadı. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Bu sırada şehit polisin eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı belirtildi. Polis memurları, çocukları, "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna etti ve eve girdi. Polisler acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince verdi.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

AK PARTİ HEYETİ OLAY YERİNDE

Ak Parti Genel Başkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcı Nükhet Hotar, Başbakan Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Ak Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli, İzmir Adliyesi'ne giderek Başsavcı Mustafa Doğru'yu ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapan Hotar, "İzmirimiz hem barışın, hem huzurun hakim olduğu bir ildi. 'İzmir'de neden bu tür olaylar olmuyor' diye yazılar vardı, adeta hedef gösterir gibi ve bugün böyle elim bir olay yaşadık. Saldırının daha büyük faciaya dönüşmesini engelleyen kahraman polisimiz şehidimize ve şehit katip arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yabancıların kurduğu tuzaklar var, bunları görmek lazım. Birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyalım. İzmir halkının bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyoruz. Yaralılarımzı ziyarete gideceğiz. Polis şehidimiz memleketinde toprağa verilecek. Medyanın önemli bir duyarlılığı var. Hepimizin bu geminin içinde olduğunun altını çizerek bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Gözaltı ve soruşturmayla ilgili bilgi vermem doğru olmaz" dedi.



Haber: Mehmet CANDANTufan HAMARAT / İZMİR,(DHA)

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Bakan Çelik: Terörün çırpınışları ülkemize hiçbir şey kaybettirmeyecek

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir’deki terör saldırını lanetleyerek, "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da, Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Halil Özcan ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Çelik, beraberindekilerle birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAPTEM) yarın kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir’deki terör saldırısını kınayan Bakan Çelik, teröre karşı Türkiye'nin dört bir tarafından birlik ve beraberlik mesajlarının verildiğini belirtti.

Terörün çırpınışlarının kendisine bir şey kazandırmayacağını, Türkiye'ye de hiçbir şey kaybettirmeyeceğini ifade eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:

"Uzunca bir süredir ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hep beraber görüyoruz. Geçen hafta maalesef İstanbul'da yaşanan vahşet, daha öncesinde Kayseri ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri hepimiz biliyoruz. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Henüz olayla ilgili net bir açıklama yok, bazı değerlendirmeler tabi yapıldı. Yetkililer, bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar. Ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesinin tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenin karşısında yarın biz, Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında birlik ve bütünlük konusundaki mesajlar da halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet eden Bakan Çelik, kentte hastane ve okulların da bulunduğu yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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– Basın toplantısı

– Bakan Çelik'in konuşması

– Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK Ömer PINAR-ŞANLIURFA,(DHA)

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AYDEM Gediz elektrik şirketine istihdam ödülü

DENİZLİ'de merkezi bulunan Aydın, Denizli ve Muğla'nın elektrik ihtiyacını karşılayan Aydem Gediz Elektrik Dağıtım şirketi, Capital Dergisi tarafından 19'uncusu düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' konulu araştırmada, istihdamını en çok artıran şirketler arasında yer aldı.

Bir Aydem kuruluşu olan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.'yi temsilen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı'ya İstanbul'da düzenlenen törende ödülü verildi. Capital Dergisi tarafından 19'uncusu düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi' konulu araştırmada, şirketler, ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi.

Toplamda 8 dalda 24 ödül verilen törende Aydem Gediz Elektrik, "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı. Ayrıca bir başka Bereket Enerji Grubu şirketi olan Yatağan Termik Enerji Üretim Şirketi de 'Cirosunu En Çok Artıran Şirketler' arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl yine bir Bereket Enerji iştiraki olan Aydem Elektrik Perakende Satış Şirketi, Capital Dergisi'nin aynı araştırmasında 'İstihdamını En Çok Artıran Şirketler' arasında birinci olmuştu. Aydem Elektrik ve Gediz Elektrik, Bereket Enerji Grubu'nun perakende satış şirketleri olarak İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 4,8 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA)

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Merkezefendi'den Karahasanlıya pazaryeri müjdesi

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi Karahasanlı Mahallesi'nde, açık pazaryeri yapımı için çalışmalara başladı. 450 bin liraya mal olacak pazaryerinin 3 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan Karahasanlı Mahallesi'nde açık pazaryeri yapacak. Çalışmalarına başlanan ve 3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan pazaryeri 5 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip olacak. 122 esnaf ve 55 müstahsil yer alacağı pazaryerinde ailelerin alışveriş yaparken çocuklarının vakit geçirebileceği bir adet çocuk parkı yer alacak. 150 araçlık otoparkı da bulunan pazaryeri 450 bin liraya mal olacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, ilçenin ihtiyaç duyulan yerlerinde kapalı ve açık pazaryerleri inşa ettiklerini belirterek, "Bir pazaryerimizde Karahasanlı'ya yapılıyor. Burada artık vatandaşlarımız çok geniş bir alanda istediklerini hijyenik koşullarda alabilecek. Pazaryeri 3 ay gibi kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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Komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde komşusu 58 yaşındaki F.K'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen 66 yaşındaki D.K. tutuklandı.

Ereğli İlçesi'ne bağlı İmranlar Köyü'nde dün akşam saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K. adlı kadın, evde gelini ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. D.K., evin önünde komşusu F.K. adlı kadınla da bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında D.K., F.K.'yı boyun ve omuz bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan F.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın gözaltına aldığı D.K., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA)

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Alanya'da yılbaşındaki cinayete 3 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında yolda yürüyen Ramazan Yiğit, saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ramazan Yiğit, çağırılan ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan saldırganları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 26 yaşındaki Mithat Paşa Aksoy ile her ikisi de 25 yaşında olan Doğan Berberoğlu ve Müslüm Mert Sevindi'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, önceki gün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.



Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),(DHA)

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