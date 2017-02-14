DHA YURT Polis memuru durmayan sürücü yüzünden şehit düştü

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, uyarıya rağmen durmadığı belirtilen sürücünün hafif ticari aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Nedim Öner şehit düştü. Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından Öner'in cenazesi, karayoluyla memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'ne uğurlandı.

İzmir Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetim yapan ekipten, trafik polis memuru evli ve 2 çocuk babası Nedim Öner'e, kontrol noktasında, bugün saat 02.00'de, uyarısına rağmen durmadığı belirtilen, Aytekin Uyanık'ın (42) yönetimindeki 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarptı. Öner'e çarpan sürücü Uyanık, kaza yerinde durmayıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ambulansıyla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda şehit düştü.



Şehit polis memuru Nedim Öner için Bergama Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Fatma Öner (43), oğulları Cengizhan Öner (20) ve Atilla Öner (13) ile İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Koçyiğit, Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, yakınları, meslektaşları, vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende ilk önce şehit polis memuru Nedim Öner'in hayatı anlatıldı.



Konuşma yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Gecenin 02.00'sinde insanlarımızın trafikte daha güvenli seyredilmesi için fedakarca görev yapan yiğit kardeşimizin üzerine aracı süren kişinin, arkadaşlarımıza ateş eden, bomba atan kişiden hiçbir farkı yok. Bunların ikisi de terörist. Çok üzgünüz. Biliyoruz ki şehitlerimizin mekanı cennettir. Ailesine, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı diliyorum" dedi.



Konuşmanın ardından dualar okundu. Eşi ve 2 oğlunun gözyaşlarını tutamadığı tören sonunda şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesinin yarın (çarşamba) toprağa verilceği belirtildi. Öner'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Havran İlçesi'ne uğurlandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlandı. Ekipler ilk olarak polisin şehit olmasına yol açan aracı kent merkezinde terk edilmiş halde buldu. Ardından aranan sürücü Aytekin Uyanık, polis ekiplerince yakalandı. Emniletteki işlemlerdinin arıdnan Uyanık, adliyeye sevk edildi.

HAVRAN'DA ÜZÜNTÜ

Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy, "Bugün şehidimiz var. Acımız büyük. Trafik polisi olan Nedim Öner, kardeşimiz şehit olmuştur. Şehidimizin anne ve babası daha önce vefat etmiştir. Şehidimizin cenazesi, yarın öğlen namazının ardından ilçemizdeki Kocacami'den kaldırılıp, Polis Şehitliğimizde defnedilecektir. Tüm yakınlarına, akrabalarına ve ilçe halkımıza başsağlığı diliyorum. İlçemizin başı sağolsun" dedi.

Nedim Önder'in akrabalarının bulunduğu eve Türk bayrağı asan Çamdibi Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaş ise, "Çok üzgünüz. Nedim kardeşimiz köyümüzün damadıydı. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

BERGAMA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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– Cenazenin kortej eşliğinde gelişi



– İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşması







– Ailesi ve çocuklarından görüntü







– Cenazenin memleketine gönderilmek üzere uğurlanması







– Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), DHA)

HAVRAN GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:







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– Havran Belediye Başkanı AK Partili Emin Ersoy'ın oknuşması







– Muhtar Hasan Yavaş'ın konuşması







– Havrandaki şehitlikten görüntü







– Yakınlarının evine asılan Türk bayrağından görnütü

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN (Balıkesir), (DHA)

DHA