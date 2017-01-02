DHA YURT:FABRİKA' DA KAZAN PATLADI, 4 İŞÇİ YARALANDI

İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada demir eritme kazanının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlamasıyla 4 işçi yaralandı.Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında (Ege Demir) bulunan demir eritme kazanı, bugün saat 01.00'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi, yanık yarasıyla yaralandı. Bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıkla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanık yarasıyla yaranan 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıklarla olayı atlatan bazı işçiler ise ayakta kontrol edildi.Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu diğerlerinden ağır olan Musa Altsoy, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; Cihan Karanlıkdere ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopterle sevk edildi. Öncesinde, ambulans helikopterin yaralıları almak için inişi gerçekleştirdiği, hastanenin yakınında bulunan futbol sahasının kapısının açılması, güvenlik görevlisi yerinde olmadığı için kısa bir süre beklendi. Tedaviye alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaralıların hastaneden sevk edilmesinden görüntü



– Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

DHA