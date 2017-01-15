DHA'ya 4 ödül

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Basın Ödülleri Yarışması'nda; haber, ve görüntü kategorilerinde Doğan Haber Ajansı 4 ödüle layık görülerek, en çok ödül kazanan kurum oldu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bir otelde yapılan törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanvekili Mehmet Ali Dim, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmalarında gazetecilerin zor ve önemli bir meslek icra ettiklerini belirterek ödül alan isimleri kutladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise meslektaşlarının zor ve meşakkatli çalışmalar yaptığını ifade etti ve ortaya çıkan eserleri ödüllendirerek motivasyonlarını artırdıklarını söyledi.

18 ÖDÜLDEN 4'Ü DHA'YA

Konuşmaların ardından 2016 yılı Basın Ödülleri açıklandı. Haber, , televizyon görüntü, sayfa tasarımı, köşe yazısı ve radyo kategorilerinde düzenlenen yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda başarılı bulunan eser sahiplerine ödülleri verildi. Haber kategorisinde Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş, kategorisinde DHA muhabirleri Mücahit Yolcu ve Ahmet Özer ile televizyon görüntü kategorisinde DHA muhabiri Eyyüp Burun ödüle layık görüldü.

6 kategoride verilen 18 ödülden 4'ünü olan DHA, kentte en fazla ödül alan kurum oldu.

Törende ayrıca aralarında TRT Genel Müdürü Şenol Göka, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer ile Yavuz Donat, Oğuz Haksever, İsmail Küçükkaya, Balçiçek İlter ve Osman Altınışık'ın da bulunduğu gazeteci ve televizyonculara da 'Meslek Onur Ödülü' verildi.

DHA