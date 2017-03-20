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Diyarbakır Haberi: Dicle Üniversitesi'nde nevruz gerginliği: 16 öğrenci gözaltına alındı

Dicle Üniversitesi'nde nevruz gerginliği: 16 öğrenci gözaltına alındı
17:0120 Mart 2017
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Dicle Üniversitesi'nde nevruz gerginliği: 16 öğrenci gözaltına alındı
Dicle Üniversitesi'nde nevruz gerginliği: 16 öğrenci gözaltına alındı

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilerden birinin PKK marşını söylemesi üzerine polis müdahale etti. 16 öğrenci gözaltına alındı.
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrenciler ile etkinliğin izinsiz olduğunu söyleyen polisler arasında gerginlik çıktı. Bir öğrencinin PKK marşını marşı söylemesi üzerine, polis onu gözaltına almak istedi. Diğer öğrenciler ise gözaltına alınmasına engel olmak istedi. İlk başta sivil polisler ile öğrenciler arasında çıkan arbedeye, daha sonra Çevik Kuvvet polisleri de katıldı. Müdahalenin ardından polis 16 öğrenciye gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

DHA

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