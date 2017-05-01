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Diyarbakır Haberi: Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltında

Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltında

15:101 Mayıs 2017
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Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltında
Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen 16 akademisyen gözaltında

DİCLE Üniversitesi'nden son Kanun Hükmüdeki kararname ile ihraç edilen 16 akademisyen, ev ve bürolarında arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesinden ihraç edilen çoğu profesör 16 akademisyenin oturduğu Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanlarına giden Terörle Mücadele Şubesi ekepleri, bu kişilerin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yaptı. Aramalardan sonra ifadelerine başvurulmak için 16 akademisyen gözaltına alındı. İhraç edilen akademisyenlerden birbölümünün 'Barış bildirisini' imzaladığı belirtildi.

 

DHA

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