Didim'de PKK operasyonuna 1 gözaltı

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK üyesi olduğu, ve örgüte maddi destek sağladığı iddia edilen A.Ş.'yi, Akbük Mahallesi'ndeki kokoreççi dükkanında gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada1 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, 25 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelinin evinde de terör örgütü elebaşının resmi, örgüt propagandasında kullanılan 2 takvim, 1 kumar makinesi ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu. A,Ş.'nin oğlu D.Ş.'nin otomobilindeki aramada ise av tüfeğine ait dipçik, 416 kaçak sigara ele geçirildi.

D.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.Ş.'nın işlemleri sürüyor.

DHA