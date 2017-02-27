Die Welt Gazetesi muhabiri tutuklandı...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)ALMAN Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, çıkarıldığı mahkemece "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Deniz Yücel yaklaşık 4 saat süren sorgusunda, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olduğunu, Die Welt Gazetesi'nde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.



“BU İŞİ MESLEKİ BİLGİM VE VİCDANIMLA YAPIYORUM"

Yücel, “Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya Gazeteciler Sendikası'dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve vicdanımla yapıyorum" dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 2015'te Cemil Bayık ile Kandil'de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK'yı eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.



“PKK MEŞRU BİR YAPIYMIŞ İZLENİMİ VERDİ"

Mahkeme kararında, Deniz Yücel'in Die Welt'de yazarlık yaptığı, PKK silahlı terör örgütünün elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil'de röportaj yaptığı, röportajda PKK meşru bir yapıymış izlenimi vererek Bayık'ın Türkiye Cumhurbaşkanı hakkındaki söylemlerine yer verildiği belirtildi. 26 Ekim 2016 tarihli yazısına yer verilerek Yücel'in burada Türk devletinin Kürtlere olan tavrını tanımlayan bir fıkra ile Türk ve Kürt vatandaşlarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi. 17 Şubat 2017 tarihli yazısında FETÖ elebaşısının darbe teşebbüsünde rol üstlenip üstlenmediğinin muamma olduğunu, 18 Temmuz 2016'daki yazısında ise darbeyi FETÖ terör örgütünün yaptığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek örgüt propagandası yaptığı anlatıldı. Şüphelinin Cizre'ye ilişkin yazısında da örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek şekilde yazısının bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yazıları değerlendirilerek kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildi.

ALMANYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU DA BEKLEDİ

Deniz Yücel ifade verdiği sırada Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Deniz Yücel'in yakınları ve CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş da adliyede bekledi.

DHA