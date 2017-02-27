'Die Welt muhabiri neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi' (3)

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de 14 Şubat’tan bu yana gözaltında tutulan ve bu gece tutuklanan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in "neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildiğini" savundu.

Gabriel, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan mevkidaşı ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel'e ilişkin soruları da yanıtladı.

Gabriel, Deniz Yücel ile ilgili soruyu yanıtlarken, "Die Welt muhabiri Deniz Yücel iki haftadan uzun bir süredir, bir neden gösterilmeksizin özgürlüğünden edildi. Umarım bugün hakkında verilecek karar basın özgürlüğüne uygun bir karar olur" dedi.

Bakan Sigmar Gabriel, Alman gazetecilerin 'Deniz Yücel meselesi, Türkiye-Almanya ilişkilerini etkiler mi' sorusuna, "Şu an yürüyen bir süreç var. Bu konuda bir şey söyleyemem," cevabını verdi.

Die Welt muhabiri Deniz Yücel bu gece, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(lı)

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– Gabriel'in açıklamaları

DHA