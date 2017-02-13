DİKA'dan Siirt balı için laboratuvar

DİCLE Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Siirt balının analizi yapılaması amacıyla laboratuvar kurulacak.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısını Siirt'te Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığından yapıldı. Toplantı gündeminde yer alan 'Bal analizi laboratuvarı' projesi başarılı bulunak, DİKA tarafından desteklemeye hak kazandı. Vali Tutulmaz, toplantıda yaptığı konuşmasında, bal analiz laboratuvarının projesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bal üreticilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede bir tesisin kurulacağını söyledi. DİKA tarafından desteklenecek bal analiz laboratuvarının, Siirt Üniversitesi'nde kurulacağı belirten yetkililer, ilk olarak Siirt Pervari balının analizini yapacaklarını bildirdi. Yetkililer, şu bilgileri verdi:

"Bal üreticilerinin ürünlerine pazar bulabilmesi için firmalar veya tüketiciler tarafından istenen bazı kalite parametlerini daha hızlı ve ekonomik yollar ile güvenilir bir şekilde belgelendirebilecektir ve bölgede böyle bir laboratuarın yer alması bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacaktır."

DHA