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İzmir Haberi: Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi

Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi
10:1714 Şubat 2017
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Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi
Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi

İZMİR'in Dikili ilçe Kaymakamı 55 yaşındaki Mustafa Nazmi Sezgin, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu gece yaşamını yitirdi.
İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin, bugün saat 01.35'te yaşamını yitirdi. Evli 2 çocuk babası Kaymakam Sezgin'in ölümü kente üzüntü yarattı. Kaymakam Sezgin için bugün İzmir Valiliği ve Dikili Kaymakamlığı önünde resmi tören yapılacağı bildirildi. Resmi törenlerin ardından Sezgin'in naaşının, konvoyla memleketi Çanakkale'ye götürüleceği, ikindi vakti  Çanakkale Ayvacık Korubaşı Köyü'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.

 

 

DHA

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