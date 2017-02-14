Dikili Kaymakamı Sezgin kansere yenildi (4)

TOPRAĞA VERİLDİ

Akciğer kanserinden yaşamını yitiren Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin'in cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Korubaşı Köyü'ne getirildi. Kaymakam Sezgin'in eşi Nurcan Sezgin ile çocukları Halis Gökhan Sezgin ve Gökçe Yanık, cenazede taziyeleri kabul etti. Korubaşı Köyü camisinde ikindide kılınan namazın ardından Sezgin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile vatandaşlar katıldı.

DHA