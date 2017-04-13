Dilara, yaşam savaşını kaybetti

MANİSA'da beynindeki tümör nedeniyle 11 aydır yaşam savaşı veren 9 yaşındaki Dilara Kahya, yaşamını yitirdi.

Manisa'da 11 ay önce beyninde tümör tespit edilen 9 yaşındaki Dilara Kahya, üzdü. 3 kez ameliyat olan yürüme, konuşma ve bir gözünde görme duyusunu kaybeden Dilara Kahya, beyin tümörünü karşı verdiği yaşam savaşını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Tayfun Kahya, 'Kızımın iyileşmesi için elimden geleni yaptım. Malımı mülkümü sattım, işyerimi de sattım. Kızım kanserle mücadele ederken biz de yoksullukla mücadele ettik. Ama kızımı kurtaramadım' dedi.

DHA