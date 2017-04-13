Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Haberi: Dilara, yaşam savaşını kaybetti

Dilara, yaşam savaşını kaybetti

14:0013 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Dilara, yaşam savaşını kaybetti
Dilara, yaşam savaşını kaybetti

MANİSA'da beynindeki tümör nedeniyle 11 aydır yaşam savaşı veren 9 yaşındaki Dilara Kahya, yaşamını yitirdi.
Manisa'da 11 ay önce beyninde tümör tespit edilen 9 yaşındaki Dilara Kahya, üzdü. 3 kez ameliyat olan yürüme, konuşma ve bir gözünde görme duyusunu kaybeden Dilara Kahya, beyin tümörünü karşı verdiği yaşam savaşını yitirdi. Büyük üzüntü yaşayan Tayfun Kahya, 'Kızımın iyileşmesi için elimden geleni yaptım. Malımı mülkümü sattım, işyerimi de sattım. Kızım kanserle mücadele ederken biz de yoksullukla mücadele ettik. Ama kızımı kurtaramadım' dedi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar