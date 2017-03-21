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Kayseri Haberi: Dilendirilen 12 çocuğun ailesi, adliyeye gönderildi

Dilendirilen 12 çocuğun ailesi, adliyeye gönderildi
10:5921 Mart 2017
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Dilendirilen 12 çocuğun ailesi, adliyeye gönderildi
Dilendirilen 12 çocuğun ailesi, adliyeye gönderildi

KAYSERİ Emniyet Asayiş Şube Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, mendil satarak, araba camı silerek dilencilik yapan 12 çocuğun ailesi hakkında idari ve adli işlem yaptı.
Kentteki ana cadde, kavşak ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaı ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarla belirlenen 12 çocuğun ailesine, Türk Ceza Kanunu'nun 233'üncü maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan işlem yapılarak adli makamlara gönderildi. 15-18 yaş aralığındaki 40 çocuğa ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 101'er TL para cezası uygulandı.

DHA

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