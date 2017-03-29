Dilipak: FETÖ, CIA’nın projesi olarak başlamıştır

YALOVA’da 'Yalova Evet Diyor Platformu' tarafından düzenlenen '15 Temmuz’dan Referanduma Yeni Türkiye' isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, FETÖ’nün bir CIA projesi olduğunu söyledi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen '15 Temmuz’dan Referanduma Yeni Türkiye' isimli konferansa katılan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, konuşmasının büyük bölümünü Fetullahçı Terör Örgütü ve lideri Fetullah Gülen'a ayırdı. FETÖ'nün bir CIA projesi olduğunu belirten Dilipak, Fetullah Gülen’in yanında kendisinin de çalışma yapmasının istenildiğini söyledi. Dilipak, “FETÖ’nün CIA ile bugünkü projesini başlattığı tarih 1991’dir ve doğrudan CIA’nın projesi olarak başlamıştır. Fetullah Gülen’in yanına iki kişi daha istiyorlardı. İstedikleri kişilerden birisi bendim. Benim bu işin siyasi ayağını örgütlememi istiyorlardı. Ben CIA ile de görüştüm. O zaman da bunları açıkladım ama kimse inanmadı. Bu din benim dinim değil diye kitabım var mesela. Millet benimle dalga geçti. ‘Öyle şey olur mu’ dediler. ‘Komplo teorisi’ dediler. ‘Bu memlekette böyle şey olur mu’ dediler” diye konuştu. Eski CIA direktörü Graham Fuller’in kendisiyle görüştüğünü de söyleyen Dilipak, kendisine yapılan teklifi nasıl reddettiğini de açıkladı.

Düzenlenen konferansa AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel ile platform temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DHA