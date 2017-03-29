Dipçiğiyle yılanı öldürmek istediği tüfek ateş aldı, öldü

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde 41 yaşındaki Serbülent Kurban, bahçesindeki yılana dipçiğiyle vurup öldürmek istediği tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Serbülent Kurban, evinin bahçesindeki yılana tüfeğinin dipçiğiyle vurarak öldürmek istedi. Ancak bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Kurban'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Serbülent Kurban'ın eşi Irmak Kurban, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gönderilen ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurban, ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serbülent Kurban, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA