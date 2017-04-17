Dirsek akıntısıyla hastaneye gitti, verem olduğu anlaşıldı

SİVAS'ta dirsek akıntısı şikayeti ile başvurduğu hastanede verem olduğu anlaşılan Muhsin Uçan, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Uzun zamandır sağ kolunda dirsek akıntısı rahatsızlığı olan 66 yaşındaki emekli Muhsin Uçan'ın İstanbul'da bir çok hastaneye gitmesine karşın hastalığına teşhis konulamadı. Muhsin Uçan son olarak Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda vereme yakalandığı anlaşılan Uçar tedaviye alındı. CÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Yrd. Doç. Dr. Özhan Pazarcı, hastanın yaklaşık iki aydır sağ dirseğindeki akıntı nedeniyle kendilerine başvurduğunu belirterek şöyle dedi:

'Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığının olduğunu tespit ettik. Verem hastalığı yüzde 70 olarak daha çok akciğerde görülmekle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde de görülebilmektedir. Hastamızın dirseğinde görülen verem hastalığı son derece nadirdir.'

Yrd. Doç. Dr. Pazarcı Türkiye'de 12 bin civarında verem hastası bulunduğunu belirterek şunları dile getirdi:

'Halk arasında daha çok akciğer organı ile ilişkilendirilen verem hastalığı, nadir olarak böbrekte, kalpte, hastamızda olduğu gibi dirsekte de görülmektedir. Toplumda halk sağlığı olarak bilinen verem hastalığına farkındalık oluşturmak, hastalık ile mücadelede önemli bir adım atmak, en önemlisi Sağlık Bakanlığı ve üniversitemiz hastanesi olarak bu hastalığın farkındalığını artırmak için çalışmaktayız.'

İstanbul'da bir çok hastane gezdikten sonra memleketi Sivas'a hastalığına çare bulmak için gelen Muhsin Uçan ise şunları söyledi:

'Kolumun akıntısı kemikten geliyormuş. İstanbul'da beş hastaneye başvurdum, hastalığıma teşhis koyamadılar. Memleketime, üniversite hastanemize başvurdum. Beni hemen kabul ederek tedavi altına aldılar. Allah razı olsun bütün personelden, başhekimlerimizden, doktorlarımızdan, hepsinden memnunum. İstanbul'da hastalığıma çare bulunamadı, fakat Cumhuriyet Üniversite Hastanesi'nde hem hastalığıma teşhis kondu hem de tedavi edildim ve bugün taburcu oluyorum.'

DHA