Diş hekimi korkusunu yenemeyenler anestezi ile tedavi olabiliyor

DİŞ hekimi Dr. Hüseyin Ceylan "Yüksek tansiyonu, yüksek şekeri olan ya da diş hekimi korkusu yaşayan hastalar genel anestezi ile diş tedavisini olabilir. Diş çekimi, gömülü diş çekimi, dolgu tedavisi, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, implant cerrahisi ve her türlü protez işlemleri yapılmaktadır. Tedavi sürecinde hastalar hiçbir ağrı ve his duymuyor." dedi.

ÇOCUKLARA DA UYGULANABİLİYOR

Hastaların günlerce diş ağrısı çektiğini belirten Dr. Ceylan, şunları söyledi: "Genel anestezi ile çocuklar da korku yaşamadan, üzerinde psikolojik baskı hissetmeden diş tedavisi olabilir. Yüksek şeker, yüksek tansiyon nedeniyle tedavi olamayanlar için de genel anestezi ile diş tedavisi bir alternatif. Zihinsel özrü bulunan çocuk ya da yetişkin hastalar, aşırı diş hekimi fobisi olan hastalar, aşırı bulantı refleksi nedeniyle girişimsel işlem yaptıramayan hastalar, lokal anestezi ile dişlerini uyuşturamadığımız hastalar, diş hekimi fobisinin oluşmasının istenmediği küçük yaştaki hastalar, yüksek şeker ya da yüksek tansiyon nedeniyle tedavi yaptıramayan hastalar, lokal anestezinin yeterli olmayacağı çenenin büyük bir bölümünü kaplayan kist ve tümör cerrahi hastalar genel anestezi ile çok kolay ve kısa süre içerisinde tedavi olup yeniden sağlığına kavuşuyor."

"TAM TEŞEKKÜLLÜ AMELİYATHANE ORTAMINDA YAPILIYOR"

Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından hastanın genel anestezi için uygunluğunun kontrol edildiğini, ardından da solunum ya da damar yoluyla hastaya ilaç verilerek tedavi sürecinin başlatıldığını söyleyen Dr. Ceylan; “Hastaya yapılacak tahlil ve tetkiklerle hastamızın genel sistemik durumunu inceleyip, genel anestezi için uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Daha sonra tam teşekküllü bir ameliyathane ortamında en gelişmiş anestezi cihazlarımızla hastaya solunum ya da damar yoluyla çeşitli ilaçlar verilerek hastamızın genel anestezi durumunu sağlıyoruz. Hastanın tedavi işlemlerini bitirdiğimizde hatırladığı son an, bu ilaçların verildiği andır” dedi.

“HASTAMIZ HİÇBİR AĞRI HİSSETMİYOR”

Hastaların tedavi esnasında hiçbir ağrı duymayacağını kaydeden Diş Hekimi Hüseyin Ceylan “Hastamız işlem sırasında en ufak bir ağrı sızı ya da his duymaz. İşlemin çokluğuna ya da zorluğuna göre tedavi süresi değişmektedir. Fakat lokal anesteziden farklı olarak biz hastanın uyanmasını istediğimiz zaman sağlayabilmekteyiz. Genel anestezinin bir diğer avantajı da hastanın ağzındaki yapılacak tüm işlemlerin tek seferde yapılabilmesidir” dedi.

DHA