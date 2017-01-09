İstanbul Haberi: Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta düşüşe karşın ihracatçı iyimser Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta düşüşe karşın ihracatçı iyimser Son Dakika Haberi







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Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta düşüşe karşın ihracatçı iyimser Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracatta yaşanan gerilemelere karşın, ihracatçılarda geleceğe ilişkin "iyimserlik" sürüyor. İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 1. çeyreğinde, 2016 yılının 4. çeyreğine göre 0.7 puan azalışla, 2016 yılının 4. çeyreğindeki 109.7 düzeyinden 109'a geriledi.

Endeksin 100’den büyük olması beklentilerin artış yönünde olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin azalış yönünde olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin değişmediğini gösteriyor.

Türkiye’nin yıllık ihracatı 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 0.8 düşüşle 142.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 2012 yılında 152.5 milyar dolar ile ilk kez 150 milyar doları geçip, üç yıl 150 milyar doların üzerinde kaldıktan sonra, 2015 yılında 143.8 milyar dolara gerileyen yıllık ihracat, 2016 yılında da 150 milyar dolar sınırının altında kaldı.

2017 yılının 1. çeyreğinde ithalat beklenti endeksi ise 110.3 olarak gerçekleşti. 2016 yılının 4. çeyreğinde 109.1 olan İthalat Beklenti Endeksi, 1.2 puan artarak 2017 yılının 1. çeyreğinde 110.3 seviyesinde gerçekleşti.

2017 yılının 1. çeyreğinde, 2016 yılı 4. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentileri ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözleniyor.

Diğer taraftan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda iken; birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrediyor.

Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2017 yılının 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 12.4 puan arttığı gözleniyor.

(Grafik / Tablo)

DHA