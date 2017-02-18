Dışarı çağırıp, ağzından vurdu (3)

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Aydın'ın Didim İlçesi'nde 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Kadir K.'nın Söke'de görüldüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturan polis, 34 KV 7798 plakalı otomobili Cezaevi Kavşağı'nda durdurdu. Aracı kullandığı belirlenen Kadir K., otomobilden inerek kaçmaya başladı. Havaya ateş açan ekipler, Kadir K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Didim'e götüreleceği belirtildi.
DHA