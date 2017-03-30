Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile makamında görüştü.

Bugün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başbakan Binali Yıldırım ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığı'na geldi. ABD'li mevkidaşını bakanlık girişinde karşılayan Çavuşoğlu ve Tillerson basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi.

Daha sonra Çavuşoğlu ve Tillerson baş başa görüşmeye geçti. Her iki bakanın görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DHA