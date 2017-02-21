Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Çavuşoğlu, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantıların ardından Çavuşoğlu ile Akıncı ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ile de görüşecek. Çavuşoğlu Temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.

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Çavuşoğlu nun KKTC Cumhurbaşkanlığına gelişi

Akıncı çavuşoğlu görüşme

DHA