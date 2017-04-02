Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tosya Pilav Festivali'ne katıldı

İSTANBUL (DHA)BAĞCILAR Belediyesi, Tosya Dernekler Federasyonu (TODEF) ve Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) ortaklaşa pilav festivali düzenledi. Festivale katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kazanların başına geçip ilçedeki vatandaşlara pilav dağıttı.

"TÜRKİYE’Yİ KALKINDIRACAĞIZ VE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Pilav gününde sizlerin arasında olmaktan onur duyuyorum diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bağcılar'ın her gelişimizde güzelleşmiş olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Anadolu insanının nerede yaşarsa yaşasın kendi kültürünü, örf ve adetlerini geleneklerini yaşattığını görmekten mutluyum. Nerden geldiğimizi unutmayacağız. Ecdadımızın bize emanetine sahip çıkacağız. Ama ecdadımızın bize bıraktığı mirasların üstüne yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye’yi kalkındıracağız ve güçlendireceğiz." dedi.

Tosya'nın güzelliğini ve geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyorum diyen Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağrıcı, "Kastamonu dağları kanyonları şelaleleri ormanları koyları ile benzersiz tabiat yapısına sahip tarih ve kültür şehrimizdir. Kastamonu Şerife Bacı’nın, Halime Kaptan’ın şehridir. Kastamonu düşman işgaline uğramamasına rağmen en fazla şehit verdiğimiz illerimizin başında gelmektedir. Bunu 15 Temmuz'da Bağcılar meydanında bir kez daha gösterdiniz." dedi.

Kastamonu yöresel yemeklerin de tanıtıldığı etkinlikte, sanatçı Hasan Yılmaz eşliğinde oyunlar oynandı. 1,5 ton pirinç kullanılarak yapılan etli pilav dağıtımı festivalinde bir araya gelen ilçede ki vatandaşlar, hem etli pilavın tadına baktı hem de komşuluk bağlarını güçlendirdi.



DHA