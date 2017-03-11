Dışişleri Bakanlığı: Hollanda Büyükelçisinin görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda’nın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir’’ denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal etmesiyle ilgili olarak Bakanlık yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerimizle biraraya gelmek üzere bugün (11 Mart) Hollanda’ya yapacağı ziyaret, Hollanda hükümetinin çeşitli engellemeleri sonucunda son anda iptal edilmiştir. Hollanda Hükümeti bu süreçte en başından itibaren diplomatik teamüllere yakışmayan bir tutum izlemiş, ziyareti engellemek için her yola başvurmuştur. Hollanda makamlarının talebine uygun şekilde toplantının Rotterdam yerine Lahey Büyükelçiliğimiz konutunda yapılması tarafımızdan kabul edilmiş olmasına rağmen bu sefer de bir diplomatik misyonda toplantıya katılacakların listesini talep etmek gibi kabul edilemez isteklerini kabul etmeyince Hollanda makamları Sayın Dışişleri Bakanımıza verilen uçuş iznini bugün öğlen saatlerinde iptal etmişlerdir.’’

‘BU ÖNYARGILI ZİHNİYETİ KINIYORUZ’

Hollanda'nın tutumunun kınandığı belirtilen açıklamada, Türkiye ve Hollanda’nın diplomatik ilişkinlerinin 405 yıldır kesintisiz süren dost ve müttefik iki ülke olduğu belirtilerek, "Bu dört asrı aşan süreçte iki ülke birbirine karşı hiçbir dönemde düşmanca tavır içinde bulunmamıştır. Köklü diplomatik ilişkilerimizde maruz kaldığımız bu kabul edilemez ve tehlikeli uygulamanın utancı ve sorumluluğu tamamen Hollanda hükümetine aittir. Bu hasmane tutumu ve önyargılı zihniyeti kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'HİÇBİR GÜÇ, GÖNÜL BAĞIMIZI KOPARAMAYACAKTIR'

Hollanda'nın tutumunun aciz ve korkakca olarak nitelendirilen açıklamada ayrıca, "Demokrasi ve özgürlüklere bağlılığını her vesileyle vurgulayan Hollanda makamlarının bu tavrı, Hollanda’daki Türk toplumunun demokratik haklarına ve onuruna yönelik bir tacizdir. Hollanda hükümeti çıkardığı engellerle ülkede yaşayan yarım milyona yakın vatandaşımızı rehin almaya, en temel demokratik haklarından mahrum etmeye çalışmıştır. Hollanda Türk toplumuna sahip çıktığını her zaman tarafımıza vurgulayan Hollanda makamlarının Türk toplumu üyelerinin yapacağı barışçıl bir toplantıyı kamu düzeninin bozulabileceği gibi gerekçelerle engellemek istemeleri ne kadar aciz ve korkak bir tutum içinde olduklarının göstergesidir. Şu bilinmelidir ki hiçbir güç vatandaşlarımızla aramızdaki hukuki, insani ve gönül bağını koparamayacaktır" denildi.

'HOLLANDA BÜYÜKELÇESİNİN GÖREVİNE DÖNMESİNİ ARZU ETMEDİĞİMİZ BİLDİRİLDİ'

Tatilde olan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesinin arzu edilmediği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hollanda hükümeti demokratik ve diplomatik teamüllere sığmayan bu vahim tedbiri tamamen iç politika saikleriyle almıştır. İslam ve yabancı düşmanı, ırkçı ve popülist bir siyasi parti ve liderini tatmin için alınan bu baskıcı tedbirlerin ardından bahse konu parti liderinin yaptığı açıklamalar, bu kararların arkasında kimin olduğunu açıkça göstermektedir.

Türkiye ve Hollanda Türk toplumu, Hollanda'daki bazı etnik ve dini grupların sayısının azaltılmasından, camilerin bombalanmasından bahseden bir siyasi harekete Hollanda hükümeti tarafından verilen tavizlere kurban edilemeyecek kadar büyük ve güçlüdür. Bu durum, Avrupa değerlerine ve demokrasiye inanan Hollanda ve Avrupa halkları için açık bir tehdit teşkil etmektedir.

Hollanda hükümetinin bu kararını protesto etmek üzere, Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır. Halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmesini arzu etmediğimiz bildirilmiştir. Türkiye ve Hollanda Türk toplumuna karşı alınan bu vahim kararın, Hollanda'yla diplomatik, siyasi, ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerimiz açısından ciddi sonuçlar doğuracağı Hollandalı muhataplarımıza ifade edilmiştir.

Hollanda halkıyla kadim dostluğumuza zarar vermeyecek şekilde, uygun göreceğimiz karşılıkları vereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

DHA