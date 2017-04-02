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Ankara Haberi: Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır
12:392 Nisan 2017
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır" dedi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Kolombiya'nın Putumayo bölgesinin başkenti Mocoa'da meydana gelen ve 200 civarında kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel ve heyelan felaketini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Dost Kolombiya halkının acılarını paylaşıyor, kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Kolombiya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

DHA

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