Dışişleri Bakanlığı'ndan 7 yaşındaki Emma'ya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen İtalya vatandaşı Houda Emma Kharat'ın Türkiye getirildiğini ve İtalya'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını bildirdi.Konuya ilişkin Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle :" 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen İtalya vatandaşı Houda Emma Kharat, Bakanlığımızın girişimleri ve ilgili makamlarımızın işbirliği neticesinde dün Suriye'den ülkemize getirilmiş ve bugün İtalya'ya müteveccihen ülkemizden ayrılmıştır. İlgili makamlarımız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yakalanan olayın failinin İtalya'ya sınırdışı edilmesi de dahil olmak üzere, konuyu İtalyan makamlarıyla yakın bir işbirliği halinde takip etmiş, 7 yaşındaki Emma'nın annesiyle bir araya gelebilmesi için gerekli adımları insani mülahazaları gözönünde bulundurarak atmıştır."

DHA