Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda açıklaması: Terör örgütünün,gösterisine izin vermesi kabul edilemez

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Hollanda'da gerçekleştirilen Nevruz Kutlaması'na ilişkin,"Hollanda'da Nevruz Kutlaması adı altında PKK terör örgütünün sembolleri ve terörist başının resimleriyle gösteri yapılmasına Hollanda makamlarının müsamaha göstermesi, Hollanda'nın son dönemde ülkemize yönelik izlediği taraflı ve hasmane tutumu ısrarla sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Terör örgütünün, ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:" Hollanda'da Nevruz Kutlaması adı altında PKK terör örgütünün sembolleri ve terörist başının resimleriyle gösteri yapılmasına Hollanda makamlarının müsamaha göstermesi, Hollanda'nın son dönemde ülkemize yönelik izlediği taraflı ve hasmane tutumu ısrarla sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Topraklarında yaşayan Türk toplumunun Türk yetkililerle bir araya gelmesini engelleyerek, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Sözleşmeleri ihlal eden, ifade ve toplanma özgürlüğünü gasp eden Hollanda'nın, terör örgütünün, ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin vermesi kabul edilemez. Bu yaklaşım, ülkemize yönelik çifte standartlı uygulamaların yeni bir örneği olmasının yanısıra, anılan ülkenin evrensel değerleri çarpıtan uygulamaları açısından da ibret vericidir."

DHA