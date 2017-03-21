Dışişleri Bakanlığı'ndan Maslahatgüzarı açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından AFC Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ'nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına yönelik tepkinin dile getirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi : " Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dâhil tüm kanıtlar ortadadır.Mensubu oldukları FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hâkim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ'cü de halen Almanya'da bulunmaktadır. Sözkonusu şahsın açıklaması, AFC'nin FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir."

DHA