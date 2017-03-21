Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Maslahatgüzarı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Maslahatgüzarı açıklaması
20:0621 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Maslahatgüzarı açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Maslahatgüzarı açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bugün Dışişleri Bakanlığı'na davet edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından AFC Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ'nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına yönelik tepkinin dile getirildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi : " Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dâhil tüm kanıtlar ortadadır.Mensubu oldukları FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hâkim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ'cü de halen Almanya'da bulunmaktadır. Sözkonusu şahsın açıklaması, AFC'nin FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir."

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar