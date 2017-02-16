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Ankara Haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı
21:5016 Şubat 2017
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki ibadethaneye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle kararlı mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle teyit ediyoruz."

 

DHA

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