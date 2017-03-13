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Ankara Haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı
20:4513 Mart 2017
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'nın Somali'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklaması şu şekilde:" Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün iki ayrı bölgede meydana gelen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur saldırıları kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

 

DHA

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