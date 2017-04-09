Dışişleri'nden Mısır'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 'Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz' denildi.

DHA