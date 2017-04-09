Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali'de yaşanan terör saldırısına ilişkin şöyle denildi:

'Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün, Savunma Bakanlığı yakınında üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edecektir'

DHA