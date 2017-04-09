Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

17:509 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali'de yaşanan terör saldırısına ilişkin şöyle denildi: 
'Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün, Savunma Bakanlığı yakınında üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edecektir'

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar