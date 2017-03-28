DİSK Genel Başkanı Beko: Memleketin tapusunu vermeyeceğiz

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Beko, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan edebileceğini ve KHK ile memleketi yönetebileceğini belirterek, "Karayollarının tapusunu aldınız, denizyollarının tapusunu aldınız. SEKA fabrikasının tapusunu aldınız, Fiskobirlik’in tapusunu aldınız. Şimdi de memleketin tapusunu istiyorsunuz. Bedeli ne olursa olsun memleketin tapusunu vermeyeceğiz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Salonu’nda işçiler ve vatandaşların katıldığı toplantıda referandum ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yeni Anayasa'da, yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin Cumhurbaşkanı'nın elinde toplanarak, kuvvetler ayrılığının biteceğini savunan Beko, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adamın iktidarına bırakılacak. Devlet, Meclis'ten çıkan yasalar yerine kararnamelerle yürütülecek. Yürütme erkinin Meclis'e karşı sorumluluğu olmayacak. Vekiller etkisiz hale gelecek, tek sorumlu Cumhurbaşkanı olacak. Yargıda tek söz sahibi seçimle gelen Cumhurbaşkanı olacak. Yargı üyelerinin çoğunluğunu da Cumhurbaşkanı belirleyecek."

"NE OLACAK BİZİM GELECEĞİMİZ"

Kiralık işçi yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunduklarını kaydeden Kani Beko, şöyle devam etti:

"Yasa mecliste görüşüldüğü sırada, 'kiralık işçi olmayacağız' dedik, ama diğer sendikalar bunun farkına varmadı. Defalarca, 'kiralık işçinin hiçbir hakkı olmaz' diyerek uyardım. Önümüzdeki dönemde 6,5 milyon işçi kardeşimiz, kiralık işçi olacak. Giresun’da özel istihdam bürosu açılacak ve bir abi bize iş verecek. Ama en fazla 8 ay çalıştırılacak. Kıdem tazminatı olmayacak, işsizlik fonundan faydalanamayacak. Önceden kızlarımızı taşerona, kadrolu işçiye, mevsimlik işçiye, memura veriyorduk ama damat kiralık işçi olacak. En fazla da 8 ay çalışacak. Peki geleceği nasıl kuracak Bu nedir biliyor musunuz; insan ticaretidir. Bu AKP’li vekillerin oyarlıyla, hukukumuza ve uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen kabul edildi. Biz de Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe ile itirazda bulunduk. Yeni yasada, yasama, yürütme ve yargı Cumhurbaşkanına bağlı olacaksa, Anayasa Mahkemesi tarafsız kalmazsa, bizim lehimize bir karar çıkar mı Çıkmaz. Peki ne olacak bizim geleceğimiz O nedenle bu Anayasa'ya kesinlikle hayır demeliyiz."

"MEMLEKETİN TAPUSUNU VERMEYECEĞİZ"

Milletvekili seçilme yaşının 18’e ineceğini de hatırlatan Beko, "Onların çocukları 18 yaşında milletvekili olacak, Meclis'e girecekler. Bizim çocuklarımız kiralık işçi olacak, taşeron işçi olacak. Yok öyle yağma. Buna izin vermeyeceğiz. 16 Nisan sıradan bir referandum değil. 16 Nisan sonrası bu ülkenin geleceğini belirleyeceğiz" dedi.

İşçilerin kazanılmış haklarını kaybetmemeleri için gerekeni yapacaklarını belirten Kani Beko, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde anamızın ak sütü gibi helal olan işsizlik fonunu kaybetmek istemiyorsak, bireysel emeklilik fonları kaybetmek istemiyorsak iyi düşünmeliyiz. Anayasanın 17. maddesinde Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilir, KHK ile memleketi yönetebilir. Ama, karayollarının tapusunu aldınız, denizyollarını tapusunu aldınız. SEKA fabrikasının tapusunu aldınız, Fiskobirlik’in tapusunu aldınız. Şimdi de memleketin tapusunu istiyorsunuz. Bedeli ne olursa olsun memleketin tapusunu vermeyeceğiz."

DHA