DİSK: İşçiler birleşip 'hayır' diyerek güçlerini gösterebilir

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçilerin, haklarını korumak için birleşip 16 Nisan referandumunda “hayır” diyerek güçlerini gösterebileceğini söyledi.

Kani Beko, Eskişehir’de yaptığı açıklamada, memleketin, cumhuriyetin ve işçilerin geleceğini belirleyecek çok önemli bir referanduma gidildiğine dikkat çekerek, “Bir kez daha hatırlatmak isterim: 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumunda tercihimiz bir parti veya lider olmayacak. Bu kez mesele işçilerin hakları, bu kez mesele memleket meselesi” dedi.

Referandumla oylanan anayasa değişikliğiyle yasama, yürütme ve yargının tek bir kişinin kontrolünde olacağını, kuvvetler ayrılığının biteceğini dile getiren Beko, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti devleti tek adam iktidarına teslim edilecek. Cumhurbaşkanı OHAL ilan edebilecek, memleket halkın tamamını temsil eden meclisten çıkan yasalar yerine tek imzalı kararnameler ile yönetilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve vekiller etkisizleşecek, tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanına hizmet eden atanmış memurlardan oluşacak. Yargı üyelerinin çoğunluğunu cumhurbaşkanı belirleyecek, böylece tek kişinin kararları yargı kararları da olacak. Yargı vesayet altına girecek. Bu değişiklerin özü parlamenter sistemin yok edilmesidir. Bu değişiklik tek bir kişiyi denetlenemez ve hesap sorulamaz hale getirmektedir.”

Kani Beko, DİSK olarak Türkiye’yi 15 yıldır yönetenlere oy veren veya vermeyen tüm işçilere seslendiklerini belirterek, oylarıyla bir parti veya lideri tercih etmeyeceklerini hatırlattı. Beko, toplumu kutuplaştıracak, meclisin, yargının ve hükümetin yetkilerini tek bir kişide toplayacak, işçi haklarına zarar verecek, ekonomiyi krizlerle karşı karşıya bırakacak bir rejim değişikliği ile karşı karşıya olunduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

“Bu Anayasa değişikliği ile işçi hakları çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

"Tek bir kişiye, tek bir imzayla sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, toplu iş sözleşmelerini askıya alma yetkisi verecek miyiz

"Tek bir kişiye kıdem tazminatını kaldırma, iş mahkemelerinden hak aramamızı engelleme yetkisi verecek miyiz

"Tek bir kişiye istediğini işten atma, tüm çalışanları güvencesiz çalıştırma yetkisi verecek miyiz

"Tek bir kişiye işsizlik fonundaki paraları varlık fonuna aktarıp, patronları besleme yetkisi verecek miyiz

"Tüm işçi arkadaşlarıma sesleniyorum: Haklarımızı ve geleceğimizi tehlikeye atamayız.

"Daha önce hangi partiye oy vermiş olursak olalım, bu kez memleketimizi yönetenlere hep beraber bir uyarıda bulunalım.

"Bugüne kadar tek bir partide birleşemeyen işçiler, haklarını korumak için birleşip ‘hayır’ diyerek güçlerini gösterebilir.”

Beko, konuşmasını Nazım Hikmet’in “Bu memleket bizim” şiiriyle tamamlarken, “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için hayır diyelim” dedi.

DHA