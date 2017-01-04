DİSK: İşçileri, çalışanları zorunlu BES'ten caymaya çağırıyoruz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, İşçi ve memurları, kendi iradeleri dışında zorunlu katılacakları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) uygulamasından caymaları çağrısında bulundu.

Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada BES’in 1 Ocak’ta kısmen başladığını hatırlatarak hükümetin kamuoyunda oluşan tepkileri yumuşatmak amacıyla uygulamayı kademelendirdiğini belirtti.

6740 sayılı yasaya göre çalışanların işverenler tarafından otomatik olarak BES'e dahil edildiğini anımsatan Çerkezoğlu, "Çalışanlar zorunlu BES'e dahil edildiklerinin kendilerine bildiriminden itibaren iki ay içinde cayma hakkına sahiptir" dedi ve ekledi:

"Ancak zorunlu BES yönetmeliği ile getirilen hükme göre BES'ten ayrılanların iki yılda bir tekrar sisteme dahil edilmesi söz konusu olabilecek. Böylece cayma hakkı iyice zorlaştırılmış olacak. Konfederasyonumuz, işçileri ve tüm çalışanları 1 Ocak 2017'den itibaren kısmen uygulanmaya başlayan zorunlu BES'ten caymaya çağırmaktadır. Çalışanlar sisteme dahil edildikleri tarihten başlayarak iki ay içinde cayma hakkını kullanmalıdır."

Çerkezoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“- Zorunlu BES işçilerin iradesi dışında ücretlerinin yüzde üç azalması demektir.

– Zorunlu BES asgari ücrete yapılan 104 TL zammın yarısının kesilmesi demektir.

– Zorunlu BES bir emeklilik sigortası değil riske dayalı belirsiz bir yatırım sistemidir.

– Zorunlu BES'te ikinci emeklilik hayaldir.

– Zorunlu BES'te devlet garantisi yoktur.

– Zorunlu BES'te emeklilik aylığı garantisi yoktur.

– Bu nedenlerle çalışanları zorunlu BES'ten caymaya çağırıyoruz.

– Zorunlu BES anayasaya aykırıdır.

– Herkes nasıl tasarruf edeceğine kendisi karar verir.

– Zorla tasarruf olmaz.

– Zorunlu BES'in gerekçesi kalmamıştır.

– Zorunlu BES'in temel gerekçesi tasarruf oranlarının düşüklüğü iddiası idi. TÜİK'in son açıkladığı tasarruf oranları Türkiye'de tasarruf oranlarının düşük olduğu iddiasını boşa çıkardı.

– Hükümeti zorunlu BES uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz."

DHA