DİSK: Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM), "kimliği belirsiz kişilerce" kundaklanmasını "şiddetle kınadıklarını" açıkladı ve daha önce MGSM'yi "açıkça hedef gösteren" yayınlara dikkat çekti.

Beko açıklamasında, "Referanduma sayılı günler kala iktidarın sürdürdüğü kutuplaştırma kampanyaları bir saldırıya daha sebep oldu. Yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor, MGSM ailesinin öfkesini paylaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Hedef göstermenin, iftira atmanın, gerçekleri çarpıtmanın alışkanlık haline geldiği bir süreçte bu tarz saldırıların yaşanması ne yazık ki tesadüf değildir. Ortaçağ karanlığının özlemi içerisindeki kimi yayın kuruluşuna bakıldığında görülecektir ki, MGSM'ye yapılan saldırı ne tesadüf ne de münferittir. MGSM bazı yayın kuruluşları tarafından açıkça hedef gösterilmiş ve elinde benzin bidonu taşıyan karanlık yüzlü kişiler bu sistematik saldırıları fiili saldırıya dönüştürmüşlerdir. Saldırının ardından aynı yayın organının attığı ve bu karanlık saldırıyı neredeyse kutlayan başlıklar, ülkemizde nasıl bir medya yaratılmak istendiğini göstermektedir. Halka gerçekleri ulaştırmaya çalışan gazeteciler iktidarın hoşuna gitmeyen haberleri nedeniyle hapishanelere doldurulurken, şiddet eylemlerini öven yayınlar 'özgürce' düşmanlığı kışkırtmaya devam ediyor."

MGSM'ye saldırının, "aydınlık bir Türkiye isteyen herkese karşı" yapıldığını da vurgulayan Beko, "Ancak gün gibi ortada olan bir gerçek daha vardır ki, düşlerimiz yanmaz, tutuşmaz" dedi ve şöyle devam etti:

"Tüm bu saldırılara karşı aydınlık bir ülkeye dair düşlerimizin peşinden koşmaya devam edecek, bu karanlığa karşı demokrasiyi kurmak için, karanlığa küfretmeden aydınlık için bir mum yakarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Müjdat Gezen şahsında aydınlık için meşale yakan tüm sanatçılara, akademisyenlere, gazetecilere, aydınlara selam olsun."