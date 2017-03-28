Divriği'de Atatürk büstüne saldırı (2)

"BU SALDIRI TÜRK MİLLETİNE YAPILMIŞTIR"

CHP Sivas İl Eğitim Sekreteri Özcan Erdoğan, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek Divriği İlçesi'nde Atatürk büstüne karşı yapılan saldırıya tepki gösterdi. Saldırıyı, şiddet ve nefretle kınadıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu vahim saldırı ülkemizini kurucusu başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletine karşı yapılmıştır. Tüm siyasi partilerin bu saldırıya karşı duyarlı olmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin temel değerleri olan Atatürkçülük ve ilkelerini tahrip etmeye kimsenin güce yetmeyecektir. Atatürkçülük bir yaşam biçimidir. Bu saldırıyı yapan hiçbir şekilde yaşamdan nasibini almayan mahlukatlardır. Bizleri ayırmaya çalışan iç ve dış güçler asla başarılı olamayacaklardır. Bunu yapanların, faillerinin bulunması için başta kaymakam olmak üzere adli ve idari makamları göreve davet ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ölümsüzdür."

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DHA