Diyaframı yırtılan kediye ameliyat

SİVAS'ta diyaframında yırtık tespit edilen sokak kedisi, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki hayvan hastanesinde 2 saatlik ameliyatla kurtarıldı.

Geçen hafta sokakta emekli memur Turgut Özyurt tarafından yaralı durumda bulunan bir kedi, Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Ağır travma geçirdiği ve muhtemelen ayakla vurma sonucu diyaframı yırtıldığı anlaşılan, göğüs boşluğuna karın bölgesindeki organların birikmesiyle hayati risk taşıdığı saptanan sokak kedisi tedaviye alındı. Hasta kedi yoğun bakıma alınarak yapılan tetkikler sonucu acil ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyatı başarı ile gerçekleştiren ve sokak kedisini hayata döndüren Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi İlker Şen, "Üniversitemiz hayvan hastanesinde rutin ameliyatlardan birini gerçekleştirdik. Hayvansever bir vatandaş tarafından bulunan kedi, bir travma hatta bir tekme sonucu diyaframı yırtılmış ve karın bölgesindeki bütün organlar göğüs boşluğuna hücum etmiş vaziyetteydi. Biraz zorlu ve 2 saat süren ameliyattan sonra gereken müdahaleyi yaptık ve diyaframı onararak göğüs boşluğuna hücum etmiş organları o bölgeden çıkartarak dikişleri attık. Bu operasyonun ardından hasta kedimizi uyandırma işlemlerine geçtik. Uyanmasının ardından 3 gün gözlem odasında kaldıktan sonra durumuna göre taburcu edeceğiz" dedi.

İlker Şen, hayvan hastanesi bünyesinde sadece cerrahi müdahale yapmadıklarını, dahiliye, don ve jinekoloji, suni tohumlama ve dölleme ana bilim dallarının da mevcut olduğunu belirterek, normal klinik hizmeti verdiklerini söyledi.

Yaralı kediyi sokakta bulan hayvansever Turgut Özyurt ise, "Kediyi o halde görünce apar topar Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdim. Ameliyat olmasına karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren İlker Şen hocamıza güvenimiz tam. Hastane çalışanlarına güler yüz ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

DHA