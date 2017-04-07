Diyanet İşleri Başkanı Görmez 'İdlip Hutbesi'ni Sultanahmet Camii'de verdi

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 'İdlib' konulu cuma hutbesini Sultanahmet Camii'nde verdi.

Diyanet İşleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'Zulüm ebedi değildir' olarak belirlendi. Hutbede 'Daha birkaç gün evvel Suriye'nin İdlib kentinde insaf ve vicdanı körelmemiş herkesin yüreğini derinden dağlayan bir katliama tanık olduk' denildi.

Hutbede, 'Bu katliamlar, bu kuralsız ve karanlık savaş bir gün elbet sona erecektir. Bizler biliyoruz ki masumların kanları üzerine kurulu hiçbir hükümranlık ayakta duramaz, duramayacaktır. Gözyaşı ve kanın eksik olmadığı bu coğrafyada Allah'ın izniyle bir gün adalet ve hakkaniyet yeniden hayat bulacaktır. Zalimler bu dünyada da ahirette de hak ettikleri cezayı göreceklerdir' ifadelerine yer verildi.

DHA