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Şanlıurfa Haberi: Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor

Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor
13:0530 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor
Diyarbakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor

DİYARBAKIR, 1 Nisan'da toplu açılış törenine katılmak üzere Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hazırlanıyor. Kentin birçok caddesindeki aydınlatma direkleri Türk bayrakları ve Erdoğan ları ile donatıldı.
Toplu açılış törenine katılmak üzere 1 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte kentte gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Kentin birçok noktasındaki billboardlara 'Evet' yazılı afişler asılırken, Şanlıurfa karayolu üzerindeki aydınlatma direklerine ise Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın gelişi öncesi kentteki güvenlik önlemleri de artırıldı. Kontrol noktalarında şüpheli araçların durdurularak didik didik arandığı gözlendi.

 

DHA

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