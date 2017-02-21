Diyarbakır Valisi Aksoy: AB destekli projelerde 8.4 milyon euro kullanıldı

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır'a 2013-2016 yılları arasında 38 kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladığı ve Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler için 8.4 milyon euro kaynak kullanıldığını söyledi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı (DESOB) ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), tarafından yürütülen DESOB Girişimcilik ve İş Danışmanlığı Merkezi projesi kapsamında gerçekleşen 'İstihdam ve genç işsizliği sorununun çözümlenmesinde meslek kuruluşlarının rolü' çalıştayı yapıldı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Talip Gül, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, MEKSA Vakfı Şube Başkanı Sertaç Işık, TSO Başkanı Ahmet Sayar, DOGÜNSİFED Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu, Baro Başkanı Ahmet Özmen'in yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çalıştayda konuşan Vali Aksoy, Diyarbakır'a 2013-2016 yılları arasında 38 kamu kurum ve kuruluşunun hazırladığı ve Avrupa Birliği'nin desteklediği projeler için 8.4 milyon euro kaynak kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bölgeye yönelik olarak yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık olarak 78 milyonluk bir kaynağın Avrupa Birliği kapsamı içerisinde bölgemize gelen yatırımlarda kullanıldığını ifade etmek isterim. Sivil toplum kuruluşlarımızın da 8 projesini 350 bin euroluk projesinin de bölgemizde yürütüldüğünü belirtmek istiyorum. Toplama baktığımızda yaklaşık olarak 98 milyonluk bir kaynağı bu üç yıl içerisinde Diyarbakır'da yürütülen çeşitli projelerde kullanmış durumdayız. DESOB yine Avrupa Birliğin'den sağlanan yaklaşık olarak 274 bin euroluk bir proje kapsamı içerisinde MEKSA Vakfı ile birlikte örnek bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Ve bu projenin en önemli boyutuda sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi programı kapsamı içerisindeki bir proje. Ve bu projeninde özelliği en fazla yoğunluk yaşadığımız genç kişilerin istihdamının nasıl ne şekilde yapılacağı ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve buna çözüm üretmek adına yapılacak olan bu çalıştay. Bu çalıştayda çeşitli kurum ve kuruluşlarımızın görüşleri olacak ve bu görüşlerde bizlere bundan sonraki çalışmalarımızda rehberlik etmiş olacak."

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ise, proje hakkında bilgi vererek, proje ile 200 genç işsize ve 500 ortaöğretim öğrencisine yönelik mesleki tanıtım kariyer ve iş danışmanlığı ve girişimciliği danışmanlığı hizmetleri verildiğini söyledi. 50 genç işsize iş sağlığı ve güvenliği, iş organizasyonu eğitimleri verildiğini söyleyen Ebedinoğlu, "Kendi iş yerini kurmak isteyen 100 gencimize girişimcilik eğitimi vererek kendi iş yerlerini açmaları konusunda danışmanlık hizmetleri verildi. Eğitimlerimizde genç kadınlarımızın istihdamı için kadınlara pozitif bir ayrımcılık yapılarak yaklaşık yüzde 60 bir katılım sağlandı. Yine projemizde 32 genç işsize yaklaşık 7 ay süreyle 800 saatlik kaynakçılık eğitimi verildi. Kursiyerlerimize eğitim sonunda MEB onaylı sertifika verildikten sonra MYK sınavına tabi tutuldu. Ayrıca bu gençlerden bazıları da çeşitli firmalarda işe yerleştirilmelerinde sağlamış bulunmaktayız" dedi. Konuşmalar sonrasında proje kapsamında mezun olan kusiyerlere sertifikaları verildi.

DHA