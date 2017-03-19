Diyarbakır Valisi Aksoy, yeni mezun olan polislere 'Gaffar Okkan'ı örnek gösterdi

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 845 polis adayının mezun olduğu törende yaptığı konuşmasında, "Bu okulumuzun adını taşıyan Ali Gaffar Okkan, Emniyet Müdürlüğü sırasında Diyarbakır halkı ile bütünleşmiş ve halkın büyük bir sevgisini kazanmıştı. Uğradığı bir terör saldırı sonucu, şehit olmuş ve onun adı da Diyarbakır'da ve Türkiye'nin birçok noktasında yaşamaya devam ediyor. Yaşadığımız, görev yaptığımız yerlerde halkla iç içe bütünleşmiş bir şekilde bu çalışmalarımızı ortaya koyacağız" dedi.

Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin18'inci dönem mezunu olan 845 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 8'nci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan tören şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

"İNSAN HAKLARINA SAYGI İÇERİSİNDE GÖREVİMİZİ İFA EDECEĞİZ"

Polis adaylarının mezuniyet töreninde konuşan Vali Aksoy, polislere, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, insan haklarına ve temel hukuk ilkelerine bağlı kalmaları çağrısında bulunda. Halkın huzur ve güvenliği ve bu uğurda çalışan güvenlik birimleri içerisinde jandarma teşkilatıyla birlikte emniyet teşkilatımız da önemli görevler yürüttüğünü dile getiren Vali Aksoy, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden itibaren suç ve suçlular ile mücadelede önemli çalışmalar ortaya koyan, değişen ve gelişen suç türlerine göre kendisini sürekli geliştiren bir teşkilatın mensupları olarak buradan aldığınız eğitimde önümüzdeki süreçte Türkiye’de yürütülecek olan güvenlik hizmetlerinde önemli bir görev üstlenmiş olacaksınız. Bu görevinizi yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, insan haklarına ve temel hukuk ilkelerine bağlı kalınız. Bunlardan saptığımız zaman farklı sorunların yaşandığını 15 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye’de hep birlikte gördük. Bunun için hukukun dışına çıkmadan, kanunların dışına çıkmadan, temel hak ve özgürlükleri koruyarak insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışı içerisinde bu görevimizi ifa edeceğiz."

"GAFFAR OKKAN, DİYARBAKIR HALKININ BÜYÜK BİR SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI"

Vali Aksoy, konuşmasında yeni mezun olan polislere, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı örnek almalarını isteyerek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde meslek içerisinde de farklı branşlarda yetişeceksiniz ve Türkiye’de vatandaşa hizmet etmeye devam edeceksiniz. Değerli, yeni polis memuru adaylarımız. Yapacağımız çalışmalarda görev yaptığımız yerde halkla bütünleşme, halkın yapısı ile uygun bir şekilde görev ifa etmeniz büyük önem taşıyor. Bu okulumuzun adını taşıyan Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü sırasında Diyarbakır halkı ile bütünleşmiş ve halkın büyük bir sevgisini kazanmıştı. Uğradığı bir terör saldırı sonucu yaşamını kaybetmiş, şehit olmuş ve onun adı da Diyarbakır’da ve Türkiye’nin birçok noktasında yaşamaya devam ediyor. Yaşadığımız, görev yaptığımız yerlerde halkla iç içe bütünleşmiş bir şekilde bu çalışmalarımızı ortaya koyacağız. Ben yeni görevlerinizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanmasında halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında yürüteceğiniz bu çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından tören, dönem birincisi Aykut Karadağ’ın yaş kütüğüne plaket çakmasıyla devam etti. Törende daha sonra dereceye giren öğrencilere Vali Aksoy tarafından çeşitlik hediyeler verildi. Mezun olan polis adaylarının yemin etmesinin ardından verilen kokteylle mezuniyet töreni sona erdi.

DHA